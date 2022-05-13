В Баку почтили память выдающегося композитора Гара Гараева

Сегодня минуло 40 лет со дня смерти выдающегося азербайджанского композитора и педагога, народного артиста СССР, героя Социалистического труда Гара Гараева.

Сегодня минуло 40 лет со дня смерти выдающегося азербайджанского композитора и педагога, народного артиста СССР, героя Социалистического труда Гара Гараева.

Как сообщает Report, известные деятели искусства и культуры, представители общественности посетили сегодня Аллею почетного захоронения, почтили память композитора, возложили цветы к его могиле.

Гара Гараев родился 5 февраля 1918 года в городе Баку.

Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на крупных музыкальных мероприятиях в большинстве стран СНГ, США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии.

Его балеты "Семь красавиц" на основе поэмы Низами "Семь красавиц", и "Тропою грома" по мотивам романа южноафриканского писателя Питера Абрахамса, с успехом были показаны в ряде стран мира. Первая симфония композитора занимает важное место среди музыкальных достояний Азербайджана. Он написал музыку к многочисленным фильмам, пробовал себя и в оперном жанре.

Г.Гараев скончался 13 мая 1982 года, похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения