В Баку открылась выставка детского рисунка "Краски жизни"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка детского рисунка "Краски жизни". Свои картины, рисунки, скульптуру в этот раз представили учащиеся школы искусств №5 города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, юных художников, их педагогов и посетителей выставки приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и директор школы искусств №5 города Баку Эмин Нагиев.

Об этой школе следует сказать особо. По словам ее педагога Земфиры Багирзаде, школа имеет интересную историю. Она была основана в 1980 году как музыкальная, а с 1998 года стала школой искусств. Теперь в ней действуют музыкальное, художественное и хореографическое отделения.

Работы учащихся уже неоднократно экспонировались в Азербайджане, а также на международных конкурсах и фестивалях в Японии, Узбекистане, Чехии, Египте.