В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой в мире женщине-космонавту

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка "Девушку Чайкой зовут", посвященная первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

Напомним, что 6 марта Валентина Терешкова отметила свой 80-летний юбилей.

На выставке представлены редкие фотографии, отражающие некоторые этапы жизненного пути Терешковой: юношеские годы, период тренировок, во время космического полета, первый земной завтрак, в кругу друзей, в отряде космонавтов, минуты отдыха и другие.

На церемонии открытия был также продемонстрирован документальный фильм "Эй! Небо, сними шляпу!" и кадры чествования Валентины Терешковой в правительстве Московской области.