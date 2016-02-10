Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском детском театре состоится премьера нового спектакля по мотивам произведения Абдуллы Шаига "Говорящая кукла".
Как сообщает Report, премьера состоится 12 февраля.
Спектакль будет показан во Дворце культуры имени Г.Аббасова, расположенном в поселке Гарачухур.
Режиссером-постановщиком спектакля является Ильхама Ахмедова, художником-постановщиком Севда Мамедова, хореограф Кёнуль Шахбазова, декоратор - Замина Аллахвердиева, музыкальное оформление - Рауф Гусейнли и Рафаэл Мурадханлы.
Роли исполняют Тюркан Шахмарлы, Хаяла Мейданова, Рауф Гусейнли, Кёнуль Шахбазова, Ильхама Ахмедова, Рафаэл Мурадханлы, Гюнай Пиризаде, Джейран Бахышова.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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