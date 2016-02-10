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    В Бакинском детском театре состоится премьера нового спектакля

    Спектакль подготовлен по мотивам произведения Абдуллы Шаига Говорящая кукла

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском детском театре состоится премьера нового спектакля по мотивам произведения Абдуллы Шаига "Говорящая кукла".

    Как сообщает Report, премьера состоится 12 февраля. 

    Спектакль будет показан во Дворце культуры имени Г.Аббасова, расположенном в поселке Гарачухур. 

    Режиссером-постановщиком спектакля является Ильхама Ахмедова, художником-постановщиком Севда Мамедова, хореограф Кёнуль Шахбазова, декоратор - Замина Аллахвердиева, музыкальное оформление - Рауф Гусейнли и Рафаэл Мурадханлы.

    Роли исполняют Тюркан Шахмарлы, Хаяла Мейданова, Рауф Гусейнли, Кёнуль Шахбазова, Ильхама Ахмедова, Рафаэл Мурадханлы, Гюнай Пиризаде, Джейран Бахышова. 

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