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В Азербайджане названы победители "Премии национального кино" 2019 года

В Азербайджане названы победители "Премии национального кино" 2019 г

Союз кинематографистов Азербайджана назвал победителей "Премии национального кино" 2019 года.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, самый крупный приз структуры вручен народному артисту, кинодраматургу Рамизу Фаталиеву за вклад в азербайджанский и советский кинематограф.

Также в связи с 75-летним юбилеем и вклад в развитие национального кино этой премии удостоен народной артист, кинодраматург Махмудов Абдулахад Алиса оглу (Шейх Абдул).

Премии будут вручены 2 августа – в день Национального кино в Киноцентре "Низами".

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