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    В Азербайджанском музее ковра состоится открытие выставки "Игра пестрых нитей"

    В коллекцию паласов Пирот Белградского этнографического музея входят 169 ковров

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ 7 октября в  Азербайджанском музее ковра состоится открытие выставки "Игра пестрых нитей. Паласы Пирот Белградского этнографического музея".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе музея. 

    Согласно информации, в коллекцию паласов Пирот Белградского этнографического музея, которая считается самой древней и существенной коллекцией в Сербии, входят 169 ковровых изделий, сотканных в 1792-1932 гг. 

    Паласы Пирот являются совершенной продукцией ткачества паласов Сербии из-за культурно-исторической и художественной ценности в искусстве национального ткачества Сербии. 

    Отметим, что 7 апреля 2015 года между Азербайджанским музеем ковров и Белградским этнографическим музеем был подписан меморандум о  сотрудничестве в течение 5 лет в сфере развития музейного дела и охраны культурного наследия.

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