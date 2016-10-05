Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ 7 октября в Азербайджанском музее ковра состоится открытие выставки "Игра пестрых нитей. Паласы Пирот Белградского этнографического музея".

Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

Согласно информации, в коллекцию паласов Пирот Белградского этнографического музея, которая считается самой древней и существенной коллекцией в Сербии, входят 169 ковровых изделий, сотканных в 1792-1932 гг.

Паласы Пирот являются совершенной продукцией ткачества паласов Сербии из-за культурно-исторической и художественной ценности в искусстве национального ткачества Сербии.

Отметим, что 7 апреля 2015 года между Азербайджанским музеем ковров и Белградским этнографическим музеем был подписан меморандум о сотрудничестве в течение 5 лет в сфере развития музейного дела и охраны культурного наследия.