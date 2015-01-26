 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отстраненный от работы народный артист будет выступать на сцене одного из муниципальных театров

    Я получил предложения о работе от трех различных театров

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Валех Керимов получил предложения о работе от трех различных театров. Как сообщил Report сам народный артист, все три предложения поступили из районных театров Азербайджана.

    "После того как распространилась информация о моем увольнении из Сумгаитского театра, я получил предложения о работе от руководителей различных театров. Я благодарен каждому из них. Пока я не хотел бы называть театры, так как еще не принял окончательного решения. Но в ближайшее время я отправлюсь в один из регионов".

    Отметим, что Валех Керимов, посвятивший Сумгаитскому театру 45 лет, был отстранен от работы в театре в связи с тем, что ему исполнилось 70 лет. Актер расценил это как несправедливость по отношению к себе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi