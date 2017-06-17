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    Умер режиссер фильма "Рокки"

    Он скончался в пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, известный по картине "Рокки", скончался в возрасте 81 года. 

    Как передает Report со ссылкой на Аssociated Press (AP), об этом сообщил сын режиссера Энтони Эвилдсен.

    Он сказал, что его отец скончался в пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

    Отметим, Джон Гилберт Эвилдсен снял фильм "Рокки" (Rocky, 1976) и серию фильмов "Парень-каратист" (The Karate Kid, 1984-1989 гг.). За работу над фильмом "Рокки" он  в 1977 году получил премию "Оскар".

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