Умер режиссер фильма "Рокки"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, известный по картине "Рокки", скончался в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на Аssociated Press (AP), об этом сообщил сын режиссера Энтони Эвилдсен.

Он сказал, что его отец скончался в пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

Отметим, Джон Гилберт Эвилдсен снял фильм "Рокки" (Rocky, 1976) и серию фильмов "Парень-каратист" (The Karate Kid, 1984-1989 гг.). За работу над фильмом "Рокки" он в 1977 году получил премию "Оскар".