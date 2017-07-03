Умер итальянский актер, сыгравший "Синьора Робинзона"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Знаменитый итальянский комедийный актер, режиссер и сценарист Паоло Вилладжо, который несколько дней назад был госпитализирован, скончался сегодня в Риме на 85-м году жизни. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его дочь Элизабетта в Facebook.

Вилладжо создал на экране сатирический образ бухгалтера-недотепы Уго Фантоцци, которого постоянно преследуют неудачи. Благодаря этому комическому персонажу, актер получил поистине всенародную любовь в Италии и стал известен во многих странах мира. Примечательно, что Вилладжо сам придумал этого незадачливого персонажа, написав в конце 1960-х годов несколько рассказов о нем, которые были опубликованы в популярных еженедельных журналах L’Espresso и L’Europeo. В итоге он стал автором десятка сценариев, по которым были сняты популярные комедийные ленты, принесшие ему славу.

Помимо участия в "киноэпопее" о легендарном Фантоцци, Вилладжо сыграл в кино и на телевидении множество других ролей. Он снимался у таких выдающихся итальянских режиссеров, как Федерико Феллини, Лина Вертмюллер, Эрманно Ольми, Марио Моничелли и Габриэле Сальваторес, а в театре работал с Джорджо Стрелером. Вилладжо также сыграл главную роль в кинокомедии "Синьор Робинзон", которая вышла на экран в 1976 году и имела феноменальный прокатный успех в Советском Союзе.

В 1992 году на 49-м Международном Венецианском кинофестивале Вилладжо был вручен "Золотой лев" за выдающиеся достижения в развитии кинематографа.

Узнав о смерти Вилладжо, премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил в своем микроблоге в Twitter "исключительный комический талант" актера.