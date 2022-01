Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую роль в драме

Американский актер Уилл Смит удостоился "Золотого глобуса" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, jб этом в воскресенье сообщили в Twitter организаторы премии.

Награду Смит получил за роль в киноленте "Король Ричард" (King Richard, 2021). Одним из основных соперников актера был британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в фильме "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021).

Отметим, что в этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения.