Тык-тык ханум в мире цифрового искусства. Интервью с художником Кенаном Шейхзаманлы

NFT (Non-Fungible Token) – это невзаимозаменяемый токен, каждый из NFT неповторим и существует в единственном экземпляре. Его нельзя разделить, а вся информация о его авторе, покупателе и других операций с ним, надежно хранится в блокчейн. Другими словами

NFT (Non-Fungible Token) – это невзаимозаменяемый токен, каждый из NFT неповторим и существует в единственном экземпляре. Его нельзя разделить, а вся информация о его авторе, покупателе и других операций с ним, надежно хранится в блокчейн. Другими словами, NFT – это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту.

В Азербайджане такое направление, как NFT, пока еще малоизвестно, однако, в мире оно уже набирает обороты. Как правило, для творческих людей — это возможность монетизировать труды своего искусства.

В рамках проекта « ALOV Club » семь иллюстраций известного азербайджанского художника Кенана Шейхзаманлы стали пилотными в NFT-коллекции.

В интервью Media.Az он рассказал о том, как решил подарить новое «цифровое дыхание» знаменитой Тык-тык ханум:

- Идея выставить иллюстрации в формате NFT пришла ко мне в прошлом году в начале пандемии. Сначала я начал рисовать образы из наших национальных фильмов, затем перешел на мультфильмы. Больше всего меня привлек образ Тык-тык ханум, я хотел представить ее зрителям в новом, более современном образе. Как мне кажется, это удалось, поскольку моя иллюстрация стала «вирусной». Она привлекла большое внимание пользователей социальных сетей и стала популярной в азербайджанском сегменте Интернета. В одном только TikTok было свыше 80 000 просмотров было.

- И так родилась целая коллекция образов…

- Да, я стал рисовать ее в разных стилях, представлял в разных эпохах, например, в виде японской красавицы. Кроме того, в моей коллекции она предстала в образе девушки с жемчужной сережкой.

- Вы о картине Яна Вермеера?

- Верно, эта одна из наиболее известных картин нидерландского художника. Так у меня родилась идея создать сериал про Тык-тык ханум. Но для реализации этой идеи мне необходимо собрать команду и соответственно нужен определенный бюджет.

- На какой бюджет вы рассчитываете?

- Как раз, в рамках проекта «ALOV Club» мы запускаем национальную NFT-коллекцию азербайджанских художников и деятелей искусства. Пока там будут представлены семь моих пилотных иллюстраций Тык-тык ханум, каждая из которых фактически посвящена одному эпизоду будущего сериала «Тык-тык ханум: новые приключения». После того как иллюстрации начнут продаваться, на вырученные деньги я планирую начать снимать сериал.

Интересная идея…Тем более, что данное направление очень популярно во всем мире…

- Да. Главная цель нашего проекта – продвижение азербайджанских деятелей искусства в глобального мире цифрового искусства. К слову, данная индустрия стала развиваться в 2017 году, но определенного бума достигла только сейчас.

Отметим, что первым произведением искусства, превращенным в NFT-токен, стала черно-белая работа художника Бэнкси - трафарет 2007 года под названием Morons (White). Блокчейн-компания Injective Protocol купила ее, сожгла и создала NFT-токен - виртуальный актив, привязанный к «цифровому образу предмета искусства».

- На какой платформе сегодня презентованы цифровые иллюстрации Тык-тык ханум?

- На платформе opensea.io . Каждый, при желании, может их посмотреть.

- Как можно их купить?

- Они продаются за криптовалюту на основе эфириум (платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна - технологии распределенного реестра).

Абсолютно все произведения хранятся на вечном хранилище (IPFS). Покупая же цифровое произведение, владелец получает сертификат на произведение - строчки кода, которые подтверждают, что именно владелец токена является владельцем оригинальной копии произведения.

- Является ли NFT инвестицией и получает ли покупатель от этого какую-либо прибыль?

- NFT позволяет владельцу обладать объектом, как физически, так и виртуально. Блокчейн фиксирует факт того, что именно вы приобрели уникальный предмет. Человек может купить картину не только в цифровом мире, но и в реальном. Например, в NFT может быть снимок участка, который продан и в реальном мире. И таким образом, человек, который приобрел его, становится владельцем его не только в цифровом мире, но и в реальном.

Человек, приобретая права на NFT, фактически инвестирует в данное произведение искусства. Ведь, становясь популярной, оно растет в цене, а соответственно приносит своему владельцу деньги. Для коллекционеров и других почитателей искусства подобные покупки сродни приобретениям оригиналов картин.

- В заключении, почему именно Тык-тык ханум?

- Тык-тык ханум – это собирательный образ. Я ее представил в виде наших современных блогеров, актеров и других популярных личностей женского пола. Хочется показать мир известной азербайджанской женщины.