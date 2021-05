Том Круз в знак протеста вернул три награды "Золотого глобуса"

Американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, занимающихся определением победителей этой премии, в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом "Золотого глобуса": в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the Fourth of July , 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме "Магнолия" (Magnolia, 1999).

Напомним, что в феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, темнокожих. Организаторы обещали исправить это упущение и "произвести необходимые изменения" как в самой организации, так и "в индустрии в целом".