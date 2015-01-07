Культурные учреждения Азербайджана проведут мероприятия по случаю 25-й годовщины трагедии 20 января

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские деятели культуры готовятся к 25-й годовщине трагедии 20 января. Как сообщает Report, в день годовщины трагедии утром деятели культуры и искусства посетят Аллею Шехидов. Культурные учреждения 20 января покажут постановки и дадут камерные концерты, посвященные трагическим событиям в истории республики.

По традиции на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя будет представлен спектакль, посвященный светлой памяти шехидов. В этом году зрители вновь увидят спектакль "Мой белый голубь" Тамары Велиевой, который посвящен шехидам 20 января.

Также в этот день Академический национальный драматический театр представит спектакль Ильяса Эфендиева "Гарабагнаме". Произведение рассказывает о жизни карабахского хана Ибрагим-хана и его дочери Агабейим, об исторических противоречиях того времени.

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева пройдет вечер камерной музыки, посвященный светлой памяти шехидов. Художественным руководителем и главным режиссером концерта в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева является Теймур Гёйчаев.