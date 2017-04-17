Театр юного зрителя отправится на гастроли в две страны

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Намечаются три гастрольные поездки коллектива Театра юного зрителя и участие в одном фестивале.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Согласно творческим контрактам, заключенным театром с руководителями трех различных зарубежных театров, 19-30 апреля ожидаются выступления в Грузинском государственном профессиональном театре юного зрителя, Владикавказском государственном театре юного зрителя и Чеченском государственном театре юного зрителя. В рамках гастролей представят одноименный спектакль по мотивам произведения молодого писателя Парвина "Озорной козлик" ("Dəcəl keçi").

В рамках гастролей предусмотрены встречи директора ТЮЗа, президента Азербайджанского национального центра ASSİTEJ-Азербайджан, заслуженного деятеля искусств Мубариза Гамидова с руководством грузинского и российского национальных центров ASSİTEJ.

Согласно условиям взаимных визитов, 5-7 мая Чеченский государственный театр юного зрителя представит в Азербайджанском государственном театре юного зрителя спектакль А.Ахматовой "Сказка о золотом скакуне", а 19-21 мая здесь состоится показ поставленного Грузинским государственным профессиональным театром юного зрителя спектакля Л.Титовой и А.Староторжского "Королевская корова".

20-27 апреля другая группа в составе представителей театра примет участие на Международном театральном фестивале. В Ивановской области (г.Кинешма) Российской Федерации Азербайджан будет представлен спектаклем Н.В.Гоголя "Записки сумасшедшего".

Отметим, что спектакль с участием актера театра, заслуженного артиста Шовги Гусейнова уже неоднократно представлялся на международных театральных фестивалях и удостаивался специальных дипломов и премий.