Театр юного зрителя отправится на гастроли в две страны

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Намечаются три гастрольные поездки коллектива Театра юного зрителя и участие в одном фестивале.
Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.
Согласно творческим контрактам, заключенным театром с руководителями трех различных зарубежных театров, 19-30 апреля ожидаются выступления в Грузинском государственном профессиональном театре юного зрителя, Владикавказском государственном театре юного зрителя и Чеченском государственном театре юного зрителя. В рамках гастролей представят одноименный спектакль по мотивам произведения молодого писателя Парвина "Озорной козлик" ("Dəcəl keçi").
В рамках гастролей предусмотрены встречи директора ТЮЗа, президента Азербайджанского национального центра ASSİTEJ-Азербайджан, заслуженного деятеля искусств Мубариза Гамидова с руководством грузинского и российского национальных центров ASSİTEJ.
Согласно условиям взаимных визитов, 5-7 мая Чеченский государственный театр юного зрителя представит в Азербайджанском государственном театре юного зрителя спектакль А.Ахматовой "Сказка о золотом скакуне", а 19-21 мая здесь состоится показ поставленного Грузинским государственным профессиональным театром юного зрителя спектакля Л.Титовой и А.Староторжского "Королевская корова".
20-27 апреля другая группа в составе представителей театра примет участие на Международном театральном фестивале. В Ивановской области (г.Кинешма) Российской Федерации Азербайджан будет представлен спектаклем Н.В.Гоголя "Записки сумасшедшего".
Отметим, что спектакль с участием актера театра, заслуженного артиста Шовги Гусейнова уже неоднократно представлялся на международных театральных фестивалях и удостаивался специальных дипломов и премий.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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