Состоялась презентация книг Мир Джалала Пашаева

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Национальной библиотеке прошла презентация книг профессора Мир Джалала Пашаева "Литературная критика" ("Ədəbi tənqid") и "Публицистика" ("Publisistika").

Как сообщает Report, книги изданы министерством культуры и Азербайджанской национальной библиотекой.

На презентации приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, народный писатель Эльчин Эфендиев, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев и ряд деятелей науки.

В своем выступлении А.Гараев отметил, что за этот год был проведен цикл мероприятий, посвященных деятельности Мир Джалала Пашаева: "Азербайджанский народ с большим уважением относится к творчеству, деятельности Мир Джалала Пашаева, кроме того, наследие, которое он оставил, изучается в мире, проводятся определенные научные исследования".

Народный писатель Эльчин Эфендиев отметил, что талант Мир Джалала Пашаева не прогнулся под идеологией: "Именно поэтому его произведения и сегодня так актуальны".