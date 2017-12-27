Состоялась презентация документального биографического фильма "Дхармендра - посол Любви"

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация подготовленного Намиком Гурбановым документального биографического фильма "Дхармендра - посол Любви".

Как сообщает Report, на презентации присутствовали посол Индии в Азербайджане Санджай Рана, режиссер картины и ряд деятелей искусств.

47-минутный хронометражный фильм посвящен жизни и творчеству известного индийского актера Дхармендра Деола.

По словам Намика Гурбанова, фильм является мостом дружбы между азербайджанской и индийской культурами.

Переведенная с азербайджанского на русский и английский языки картина сейчас переводится на арабский язык и хинди.