​Состоится премьера спектакля по мотивам дастана "Китаби-Деде Горгуд"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в театре YUĞ состоится премьера одноактного мифологического спектакля "Boy", поставленного по мотивам дастана "Китаби-Деде Горгуд".

Как сообщает Report, автором идеи и режиссером-постановщиком спектакля является Тарлан Энгин, режиссером - Эр-Тогрул, художником-постановщиком - Рашид Шариф, художником по костюмам - Лейла Алиева, хореографом - Пярвиз Мамедрзаев, музыкальное оформление принадлежит Мяляк Вердизаде.

Роли исполняют заслуженный артист Мамед Сафа, Ягут Пашазаде, актеры Тарана Атаджан, Кенуль Джафарзаде, Амид Гасым, Вугар Гаджи, Эльгюн Гамид.

Отметим, что спектакль подготовлен по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.