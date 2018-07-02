Состоится премьера спектакля "Давай, убей меня дорогая"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ 8 июля на сцене Театра юного зрителя состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Азиза Несина "Давай, убей меня дорогая" ("Öldürsənə məni, Caniko").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в спектакле задействованы народная артистка Наиба Аллахвердиева, заслуженная артистка Гамар Мамедова, актеры Аллахверди Йолчуев, Тахмина Мамедова, Мушвиг Алиев, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев и Анар Сафиев.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Ниджат Кязимов, режиссер - Мушвиг Алиев, ассистент режиссера - Сона Мустафаева.

Отметим, что это произведение известного турецкого драматурга Азиза Несина было поставлено на многих сценах мира и всегда вызывало большой интерес зрителей. Хотя произведение написано в комедийном жанре, его суть - трагедия одиночества. В спектакле отдается место как комическим, так и драматическим моментам.

Герои произведения - уже давно овдовевшие 68-летняя Сиен и 73-летняя Диха. Они вынуждены жить в подвале здания.

Подруги, готовящиеся к празднованию 50-летия со дня свадьбы Сиен, сталкиваются с различными приключениями.

Премьера запланирована на 19:00.