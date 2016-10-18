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    Состоится показ спектакля, посвященного 70-летнему юбилею народного артиста

    Шахлар Гулиев исполнит одну из главных ролей - роль Аслан шаха

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ спектакля-оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил", посвященной 70-летнему юбилею народного артиста Шахлара Гулиева.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма. 

    Народный артист исполнит одну из главных ролей - роль Аслан шаха.

    Спектакль будет показан 2 ноября. Роль шаха Исмаила исполнит заслуженный артист Тайяр Байрамов, роль Гюльзар - заслуженная артистка Фарида Мамедова, партию "Арабзанги" исполнит Афаг Агаева. 

    Дирижером спектакля является заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. 

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