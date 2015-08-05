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    Состоится церемония прощания с заслуженной артисткой

    Церемония прощания будет организована в мечети Тезе Пир в 13:00

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится церемония прощания с заслуженной артисткой Танилей Ахмеровой. 

    Как сообщили Report в Союзе кинематографистов Азербайджана, церемония прощания будет организована в мечети Тезе Пир в 13:00.

    Отметим, что Т.Ахмерова скончалась 4 августа после продолжительной болезни. 1 июля актрисе исполнилось 65 лет. С 1978 года она снималась в киностудии "Азербайджанфильм" в фильмах "Бухта радости", "Лев ушел из дома", "Навстречу к ветру", "Свекровь", "Неоконченная песня", "Жизнь Узеира", "Дополнительный след", "Апельсин" (Украина), "Разрушенный мост" (1996) и т.д. 

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