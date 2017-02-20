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    Солист Театра оперы и балета выступит в Беларуси

    Афаг Аббасова исполнит партию Аиды в опере Джузеппе Верди Аида

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 25 февраля солист Театра оперы и балета Афаг Аббасова выступит в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, она исполнит партию Аиды в опере Джузеппе Верди "Аида".

    Согласно информации, в спектакле роль Рамадеса исполнит народный артист Беларуси Сергей Франковский, в роли Амонасро выступит заслуженный артист Владимир Громов.

    Дирижером оперы будет народный артист Украины, главный дирижер Одесского государственного филармонического оркестра Хобарт Эрл.

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