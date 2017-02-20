Солист Театра оперы и балета выступит в Беларуси

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 25 февраля солист Театра оперы и балета Афаг Аббасова выступит в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, она исполнит партию Аиды в опере Джузеппе Верди "Аида".

Согласно информации, в спектакле роль Рамадеса исполнит народный артист Беларуси Сергей Франковский, в роли Амонасро выступит заслуженный артист Владимир Громов.

Дирижером оперы будет народный артист Украины, главный дирижер Одесского государственного филармонического оркестра Хобарт Эрл.