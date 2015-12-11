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    ​Сольный концерт Агаджабраила Абасалиева отложен

    Заслуженный артист объяснил это напряженностью рабочего графика

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сольный концерт, посвященный 60-летию известного кяманчиста, заслуженного артиста Азербайджана Агаджабраила Абасалиева отложен.

    Об этом Report заявил сам музыкант.

    По его словам, концерт пришлось отложить из-за напряженности рабочего графика: "16 декабря предстоял мой сольный концерт в Национальной консерватории. Дата концерта была установлена. Однако, из-за напряженности графика, мне пришлось отложить его до будущего года. У меня съемки, я преподаю в Национальной консерватории. В последнее время очень устаю. В этом году мне исполнилось 60 лет. Я не отметил его торжественно, так как не люблю этого. Свой сольный концерт планирую на март 2016 года. Сейчас конец года, поэтому работы очень много".  

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