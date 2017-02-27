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    Скончался звезда фильмов "Терминатор" и "Титаник" Билл Пэкстон

    Причиной смерти стало осложнение после операции

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Знаменитый американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» Билл Пэкстон скончался 26 февраля в возрасте 61 года.

    Как передает Report, в сообщениях американских СМИ говорится, что причиной смерти стало осложнение после операции.

    Последней его работой стало участие в съемках сериала "Тренировочный день".

    Широкий зритель помнит актера по запоминающимся ролям второго плана в таких культовых фильмах, как «Терминатор», «Хищник 2», «Чужие», «Правдивая ложь», «Титаник».

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