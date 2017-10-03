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    Скончался известный турецкий актер

    Тевфик Шен ушел из жизни в возрасте 75 лет

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Тевфик Шен.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он ушел из жизни в возрасте 75 лет.

    У актера были проблемы с печенью и он лечился уже 6 месяцев.

    Отметим, что карьера Т. Шена в кинематографе началась с фильма "Невозвратный путь" ("Денюшю олмайан йол"). В фильмах актер в основном играл отрицательные роли.

    Т. Шен, получивший роли в около 200 картинах с участием Джунейт Аркын, Кемала Сунала, Садри Алышик, Фатмы Гирик и Тюркян Шорай, также был кинорежиссером. 

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