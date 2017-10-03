Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Тевфик Шен.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он ушел из жизни в возрасте 75 лет.

У актера были проблемы с печенью и он лечился уже 6 месяцев.

Отметим, что карьера Т. Шена в кинематографе началась с фильма "Невозвратный путь" ("Денюшю олмайан йол"). В фильмах актер в основном играл отрицательные роли.

Т. Шен, получивший роли в около 200 картинах с участием Джунейт Аркын, Кемала Сунала, Садри Алышик, Фатмы Гирик и Тюркян Шорай, также был кинорежиссером.