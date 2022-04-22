Съезд Победы продолжился концертной программой

V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы, начавший работу 22 апреля в Шуше, продолжается концертной программой.

V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы, начавший работу 22 апреля в Шуше, продолжается концертной программой.

Как сообщает Report, концерт организован Министерством культуры.

После концерта для участников съезда будет дан официальный прием в банкетном зале гостевого дома "Харыбюльбюль".

В работе Съезда Победы, который завершит работу 23 апреля, принимают участие более 400 представителей диаспоры из 65 стран мира.

I Съезд азербайджанцев мира был проведен по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 2001 году, II съезд – по распоряжению президента Ильхама Алиева в 2006 году, III съезд – в 2011 году, IV съезд – в 2016 году.