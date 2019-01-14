Расим Балаев: Объявление "Года Насими" - прекрасная оценка искусству

Баку. 14 Января. REPORT.AZ/ "После фильма "Насими" сотням новорожденных дали его имя".

Об этом Report сказал народный артист Азербайджана Расим Балаев.

По его словам, он получает поздравления в связи с объявлением 2019 года "Годом Насими": "С телевидения поступают предложения, но я отказываю ввиду определенных причин. Только недавно около 30-40 человек поздравили меня с связи с этим. Я спросил, почему меня поздравляют? Они говорят, при упоминании Насими вспоминаем вас".

Р.Балаев отметил, что каждая нация приписывает Насими себе: "Он поэт тюркского мира. Наши исследователи доказали, что Насими азербайджанец. Это высокая оценка, данная президентом искусству. Это возможность познакомить мир, нас самих с Насими. Наверняка будут различные мероприятия, научные конференции, семинары, приедут мировые специалисты. Если меня пригласят, пойду и посмотрю со стороны".

Народный артист отметил, что сейчас многие не знают классиков: "Многие не знают Низами Гянджеви, Мирзу Алекпера Сабира, Имадеддина Насими, Джалила Мамедкулизаде. Я не говорю про всех. Но это очень постыдно".