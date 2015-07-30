​Пройдет юбилей известного оператора документальных фильмов

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Государственном фильмофонде пройдет мероприятие по случаю 100-летия азербайджанского оператора, Лауреата Каннского кинофестиваля и Ленинской премии, заслуженного деятеля искусств Туркменистана и Азербайджана, народного артиста Джаваншира Мамедова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного фильмофонда.

Мероприятие по случаю юбилея талантливого оператора-документалиста запланировано на начало октября.

Напомним, что Джаваншир Муса оглу Мамедов родился 17 октября 1915 года в Лянкяране. После окончания Ашхабадского кинотехникума он проработал оператором на Ашхабадской киностудии, был учеником оператора, помощником, ассистентом оператора, оператором II степени, II оператором, оператором I степени по хроникальным фильмам.

В годы войны он работал в операторской группе Центральной студии документальных фильмов. В 1950-1960 годах снял на бакинской киностудии 12 документальных фильмов. Является одним из создателей альманаха "Кинопутешествие" на Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов "ЦентрНаучФильм". Им снято более 1000 сюжетов к киножурналам.

В 1954 году Д.Мамедов стал Лауреатом Каннского фестиваля, а в 1960 году - Лауреатом Ленинской премии.

Д.Мамедов является единственным обладающим Ленинской премией азербайджанцем, удостоенным этой награды за повествующий о нефтяниках Азербайджана документальный фильм "Повесть о нефтяниках Каспия".

Фильм, являющийся поэтическим рассказом, повествующем об использовании бакинскими нефтяниками нефтяных месторождений в Каспийском море, был снят в 1949-1953 гг. Этот художественно-документальный фильм сыграл важную роль в развитии не только азербайджанского кино, но и советской документальной кинематографии в целом.

Он повествует о героизме бакинских нефтяников, впервые в мире начавших добычу нефти с морского дна.

Отметим, что заслуженный деятель искусств Туркменистана и Азербайджана, народный артист Джаваншир Мамедов скончался в Москве в 1997 году.