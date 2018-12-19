Состоялся показ документального фильма "Кара Караев. Дорога"

19 декабря, 2018 20:52

https://report.az/storage/news/21aa16abff7168107a23d0f9fe5e3719/28e90a5e-e34a-4182-87ac-fc34569fedc8_292.jpg Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В киноцентре "Низами" состоялся показ документального фильма "Кара Караев. Дорога", посвященного великому азербайджанскому композитору Кара Караеву. Как сообщает Report, фильм сняла российская "Телекомпания ДИВИ" по заказу министерства культуры Азербайджана. На презентации присутствовали министр культуры Абульфас Гараев, а также ряд деятелей искусства. Автор сценария фильма - Нина Смирнова, оператор - Дмитрий Новоселов, исполнительный продюсер - Дмитрий Дулов, финансовый директор - Вера Ильина. Впервые картину представили на российском телеканале "Культура". До начала презентации творческий состав рассказал о процессе создания фильма. Затем состоялся показ картины. Документальный фильм посвящен жизни и творчеству композитора.

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