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    После 5-летнего перерыва Джалилабадский народный театр возобновил деятельность

    Первой премьерой сезона в театре стал спектакль М.Ф.Ахундова Хаджи Гара

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ После 5-летнего перерыва Джалилабадский народный театр возобновил деятельность.

    Об этом сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Первой премьерой сезона в театре стал спектакль "Хаджи Гара" по мотивам одноименной комедии писателя-драматурга, основоположника азербайджанской драматургии, общественного деятеля М.Ф.Ахундова.

    Постановщик и музыкальный оформитель спектакля о реалиях азербайджанской жизни в 30-40 гг. XIX века - Булудхан Булудов, художник-постановщик - Али Алиев, руководитель труппы - Мирбалаш Салманзаде. В роли консультанта в подготовке спектакля выступил Лянкяранский государственный драматический театр.

    В главных ролях - Булудхан и Анар Булудовы. На премьере присутствовали глава районной ИВ, творческий состав Лянкяранского государственного театра и представители районной общественности. 

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