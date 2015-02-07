​Отмечен 85-летний юбилей Алибабы Мамедова

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Народному артисту Азербайджана, президентскому стипендиату, обладателю ордена "Истиглал", известному певцу Алибабе Мамедову исполнилось 85 лет. По этому случаю 6 февраля в Международном центре мугама состоялась концертная программа "Вечер незабываемых песен".

Как сообщает Report, на концерте выступили студенты Алибабы Мамедова и бывшие участники конкурса мугама.

Ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими поздравил именинника с днем рождения и отметил, что его заслуги в развитии азербайджанской музыки неоценимы.

На юбилейном вечере также выступили Илькин Ахмедов, Бабек Нифталиев, Арзу Алиева, Равана Арабова, Гюллю Мурадова и другие.

В заключение Алибаба Мамедов выразил благодарность всем участникам вечера.