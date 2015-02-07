 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Отмечен 85-летний юбилей Алибабы Мамедова

    В Международном центре мугама состоялась концертная программа

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Народному артисту Азербайджана, президентскому стипендиату, обладателю ордена "Истиглал", известному певцу Алибабе Мамедову исполнилось 85 лет. По этому случаю 6 февраля в Международном центре мугама состоялась концертная программа "Вечер незабываемых песен".

    Как сообщает Report, на концерте выступили студенты Алибабы Мамедова и бывшие участники конкурса мугама.

    Ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими поздравил именинника с днем рождения и отметил, что его заслуги в развитии азербайджанской музыки неоценимы.

    На юбилейном вечере также выступили Илькин Ахмедов, Бабек Нифталиев, Арзу Алиева, Равана Арабова, Гюллю Мурадова и другие.

    В заключение Алибаба Мамедов выразил благодарность всем участникам вечера. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi