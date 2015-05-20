​Официальный представитель министерства: Театральные и концертные учреждения должны проявить гражданскую позицию

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Для каждого из нас дорога память о погибших 19 мая при пожаре в жилом здании в Бинагадинском районе. Из министерства культуры и туризма не поступало официального распоряжения об отмене 20 мая действующими в стране театральными и концертными учреждениями спектаклей и концертов".

Об этом в интервью Report сказал заведующий отделом по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов.

По его словам, у каждого театра существует установленный на месяц репертуар и график: "Министерство культуры и туризма не распоряжалось по поводу отмены 20 мая какого-либо спектакля или концерта. Принятие подобного решения - гражданский долг каждого учреждения культуры".

Напомним, что 19 мая в результате пожара в 16-этажном жилом здании на проспекте Азадлыг Бинагадинского района погибли 15 человек, еще 50 человек получили травмы.