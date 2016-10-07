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    Обнародована программа Международного джазового фестиваля в Баку

    Открытие фестиваля состоится 22 октября в Международном центре мугама

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 22-30 октября пройдет Международный джазовый фестиваль.

    Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма Азербайджана. 

    На фестивале, который проведут министерство культуры и туризма и Фонд культуры Азербайджана, примут участие известные музыканты из Бразилии, Грузии, Швеции, Испании,Франции, Австрии, Турции, Италии, Норвегии, Нидерландов, Германии, Венгрии, Литвы, Японии и Колумбии. 

    Отметим, что открытие фестиваля состоится 22 октября в 19.00 в Международном центре мугама.

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