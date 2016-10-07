Обнародована программа Международного джазового фестиваля в Баку

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 22-30 октября пройдет Международный джазовый фестиваль.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

На фестивале, который проведут министерство культуры и туризма и Фонд культуры Азербайджана, примут участие известные музыканты из Бразилии, Грузии, Швеции, Испании,Франции, Австрии, Турции, Италии, Норвегии, Нидерландов, Германии, Венгрии, Литвы, Японии и Колумбии.

Отметим, что открытие фестиваля состоится 22 октября в 19.00 в Международном центре мугама.