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    Обнародован репертуар Русского драматического театра на январь

    Начало детских спектаклей в 12.00, начало вечерних спектаклей в 19.00

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Русского драматического театра имени Самеда Вургуна на январь. Как сообщает Report, начало дневных (детских) спектаклей в 12.00, начало вечерних спектаклей в 19.00.

    7 четверг - "ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИГИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ" О. Ернев
    комедия

    9 суббота - "ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ПО ПЬЕСЕ « НИНА» Андре Руссен
    комедия

    10 воскресенье - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон
    лирическая комедия

    14 четверг - "ДЕТЕКТОР ЛЖИ" В.Сигарев
    комедия

    15 пятница - "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ" У.Шекспир
    комическое представление

    16 суббота - "ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ ШАХЕРЕЗАДЫ" В.Резникова
    по мотивам «1001 ночи» комедия

    17 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин
    лирическая комедия

    21 четверг - "КВАРТИРАНТЫ АДА" Эльчин
    трагикомедия

    22 пятница - "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" Ф. Достоевский
    семейная хроника

    23 суббота - "МАСКАРАД" М.Ю.Лермонтов
    драма

    24 воскресенье - "СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ" Р.Куни
    комедия

    28 четверг - "СЕМЬ КРАСАВИЦ" Низами
    поэма

    29 пятница - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон
    лирическая комедия

    30 суббота - "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" Д.Остин
    дамский роман

    31 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин
    лирическая комедия

    ДЛЯ ДЕТЕЙ:

    10 воскресенье - "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ" В.Резникова

    16 суббота - "ВОЛШЕБСТВА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ" В.Резникова

    17 воскресенье - "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, КНЯЗЕ ГВИДОНЕ И ЦАРЕВНЕ" –ЛЕБЕДИ А.С.Пушкин

    23 суббота - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 1" В. Неверов

    24 воскресенье - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 2" В. Неверов

    С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ - "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" ПРЕМЬЕРА - В. Неверов

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