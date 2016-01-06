Обнародован репертуар Русского драматического театра на январь

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Русского драматического театра имени Самеда Вургуна на январь. Как сообщает Report, начало дневных (детских) спектаклей в 12.00, начало вечерних спектаклей в 19.00.

7 четверг - "ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИГИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ" О. Ернев

комедия



9 суббота - "ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ПО ПЬЕСЕ « НИНА» Андре Руссен

комедия



10 воскресенье - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон

лирическая комедия



14 четверг - "ДЕТЕКТОР ЛЖИ" В.Сигарев

комедия



15 пятница - "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ" У.Шекспир

комическое представление



16 суббота - "ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ ШАХЕРЕЗАДЫ" В.Резникова

по мотивам «1001 ночи» комедия



17 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин

лирическая комедия



21 четверг - "КВАРТИРАНТЫ АДА" Эльчин

трагикомедия



22 пятница - "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" Ф. Достоевский

семейная хроника



23 суббота - "МАСКАРАД" М.Ю.Лермонтов

драма



24 воскресенье - "СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ" Р.Куни

комедия



28 четверг - "СЕМЬ КРАСАВИЦ" Низами

поэма



29 пятница - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон

лирическая комедия



30 суббота - "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" Д.Остин

дамский роман



31 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин

лирическая комедия



ДЛЯ ДЕТЕЙ:



10 воскресенье - "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ" В.Резникова



16 суббота - "ВОЛШЕБСТВА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ" В.Резникова



17 воскресенье - "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, КНЯЗЕ ГВИДОНЕ И ЦАРЕВНЕ" –ЛЕБЕДИ А.С.Пушкин



23 суббота - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 1" В. Неверов



24 воскресенье - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 2" В. Неверов



С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ - "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" ПРЕМЬЕРА - В. Неверов