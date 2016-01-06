Обнародован репертуар Русского драматического театра на январь

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Русского драматического театра имени Самеда Вургуна на январь. Как сообщает Report, начало дневных (детских) спектаклей в 12.00, начало вечерних спектаклей в 19.00.
7 четверг - "ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИГИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ" О. Ернев
комедия
9 суббота - "ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ПО ПЬЕСЕ « НИНА» Андре Руссен
комедия
10 воскресенье - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон
лирическая комедия
14 четверг - "ДЕТЕКТОР ЛЖИ" В.Сигарев
комедия
15 пятница - "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ" У.Шекспир
комическое представление
16 суббота - "ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ ШАХЕРЕЗАДЫ" В.Резникова
по мотивам «1001 ночи» комедия
17 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин
лирическая комедия
21 четверг - "КВАРТИРАНТЫ АДА" Эльчин
трагикомедия
22 пятница - "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" Ф. Достоевский
семейная хроника
23 суббота - "МАСКАРАД" М.Ю.Лермонтов
драма
24 воскресенье - "СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ" Р.Куни
комедия
28 четверг - "СЕМЬ КРАСАВИЦ" Низами
поэма
29 пятница - "С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ" П.Кальдерон
лирическая комедия
30 суббота - "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" Д.Остин
дамский роман
31 воскресенье - "АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" ПРЕМЬЕРА П.Гладилин
лирическая комедия
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
10 воскресенье - "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ" В.Резникова
16 суббота - "ВОЛШЕБСТВА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ" В.Резникова
17 воскресенье - "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, КНЯЗЕ ГВИДОНЕ И ЦАРЕВНЕ" –ЛЕБЕДИ А.С.Пушкин
23 суббота - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 1" В. Неверов
24 воскресенье - "УГАДАЙ СКАЗКУ – 2" В. Неверов
С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ - "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" ПРЕМЬЕРА - В. Неверов
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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