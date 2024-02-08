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NL Times сообщила о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога

NL Times сообщила о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога Картина Винсента Ван Гога "Весенний сад", украденная из музея Singer Laren в 2020 году и найденная в сентябре 2023-го, оказалась поврежденной, но подлежащей восстановлению.
Искусство
8 февраля 2024 г. 07:08
NL Times сообщила о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога

Картина Винсента Ван Гога "Весенний сад", украденная из музея Singer Laren в 2020 году и найденная в сентябре 2023-го, оказалась поврежденной, но подлежащей восстановлению.

Как передает Report, об этом сообщила газете NL Times реставратор Марьян де Виссер.

Как стало известно в ходе пресс-тура, посвященного полотну "Весенний сад", в течение последних нескольких месяцев картина находилась в музейном хранилище Бойманс ван Бёнинген в Роттердаме, где продолжает работать команда реставраторов.

После того как картина вернулась к искусствоведам, она оказалась поврежденной: на полотне присутствуют несколько глубоких царапин, одна из которых задела холст. Кроме того, на полотне можно заметить поврежденное лаковое покрытие.

Как отметили эксперты, уже в следующем месяце, 29 марта, картина вернется в экспозицию Гронингенского музея после реставрации, где на экспонат смогут посмотреть все желающие.

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Версия на английском языке Van Gogh painting stolen in 2020 was damaged during museum heist, restorers say

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