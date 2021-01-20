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Netflix экранизирует знаменитое произведение

Netflix экранизирует знаменитое произведение Netflix экранизирует сказку Роальда Даля «Матильда».
Искусство
20 января 2021 г. 17:00
Netflix экранизирует знаменитое произведение

Netflix экранизирует сказку Роальда Даля "Матильда".

Как сообщает Report со ссылкой на "Hollywood Report", главную роль в фильме сыграет 11-летняя Алиша Вейр.

Обладательница "Оскара" Эмма Томпсон сыграет в картине жестокого директора Агату Транчбул.

По сюжету, Матильда - вундеркинд, но ее родители видят в ней сорванца, а директор школы издевается над ней. Матильда решает их проучить.

Предыдущая экранизация сказки состоялась в 1996 году. Режиссером картины был Денни Де Вито, Матильду сыграла Мара Уилсон.

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Версия на английском языке Netflix to screen popular novel
Версия на азербайджанском языке “Netflix” məşhur əsəri ekranlaşdıracaq

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