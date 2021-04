Назван лучший актер по версии BAFTA

Британский актер Энтони Хопкинс был удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации "Лучшая мужская роль"

Британский актер Энтони Хопкинс был удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации "Лучшая мужская роль".

Как передает Report, престижной наградой отмечена роль артиста в драматическом фильме "Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера.

Это третья "Бронзовая маска" сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы "Страна теней" (Shadowlands, 1993) и "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).