Народный артист обвинил руководство театра, из которого был уволен

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Валех Керимов уволен из Сумгаитского государственного драматического театра. Валех Керимов считает несправедливым отстранение от театра последнего актера, заложившего фундамент Сумгаитского театра. Об этом заявил Report сам актер.

"Я являюсь одним из первых людей, заложивших фундамент Сумгаитского театра. Я ветеран этого театра. Я первый народный артист, первый президентский стипендиат Сумгаитского театра. Теперь, когда мне 70 лет, я стал не нужен? Если у артиста есть силы, почему бы ему не играть дальше? Я очень обижен. Я считаю это несправедливостью по отношению к себе и своему творчеству".

Мы связались с директором Сумгаитского театра Исламом Гасановым по вопросу увольнения Валеха Керимова. Как сообщил Report И.Гасанов, Валех Керимов был уволен в рамках закона.

"Это требование закона. Ему 70 лет. Мы перевели его на контрактную систему. Этот процесс идет во всех театрах. Это закон государства. На самом деле, мы должны были предпринять этот шаг, когда ему исполнилось 65 лет. Но мы работали с ним еще 5 лет. Валех муаллим должен заключить контракт с театром. После перехода на контрактную систему, он будет получать 34 маната за каждый спектакль. Многие актеры и актрисы театра работают по этой системе. Например, Мазахир Сулейманов и Светлана Хакимова".

Ислам Гасанов также отметил, что Валех Керимов отказался заключать с театром контракт.