​Народный поэт Муса Ягуб выписан из больницы

"Народный поэт Муса Ягуб, который из-за проблем со здоровьем был помещен в Исмаиллинскую центральную районную больницу, выписан домой".

Об этом Report сказала внучка народного поэта Наргиз Гярайлы.

Она добавила, что состояние здоровья М.Ягуба сейчас нормальное: "Вчера из-за плохого самочувствия мы доставили его в больницу, было пониженное давление. Врачи оказали помощь и через пару часов мы уже покинули больницу. Он сейчас находится дома. Из-за лекарств, которые он принимает, у него часто понижается давление".

Отметим, что народный поэт Муса Ягуб живет в селе Буйнуз Исмаиллинского района. 26 мая из-за проблем со здоровьем поэт был помещен в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

Отметим, что на днях распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ягубову Мусе Сафимамед оглу (Мусе Ягубу) было присвоено почетное звание "Народный поэт".