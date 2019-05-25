Деятели культуры Азербайджана получили почетные звания - СПИСОК

Деятели культуры Азербайджана получили почетные звания - СПИСОК

25 мая, 2019 16:17

https://report.az/storage/news/859e2f265df8169cd4d5a17206e47135/a587baa7-fe08-4fdc-9a3d-3a8a6fd5aed3_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Народный поэт" Джафарову Вахиду Азиз оглу (Вахиду Азизу) Алиеву Рамизу Мамедали оглу (Рамизу Ровшану) Ягубову Мусе Сафимамед оглу (Мусе Ягубу) "Народный писатель" Абдуллаеву Кямалу Мехди оглу (Кямалу Абдулле) Расулзаде Натигу Расул оглу Велиевой Афаг Масуд гызы (Афаг Масуд) "Народный артист" Мурадову Ильгару Алимамед оглу Зейналлы Джаванширу Мирзамамед оглу "Заслуженный деятель искусства" Джебраиллы Вагифу Исиб оглу (Вагифу Баятлы Одеру) Гусейнбейли Эльчину Гусейн оглу Мустафаеву Фирузу Гадималы оглу (Фирузу Мустафе) "Заслуженный артист" Хасиеву Надиру Шенбе оглу Керимовой Джамиле Рустам гызы Масимову Гурбану Абдулла оглу Нагиеву Гасыму Гянджалы оглу Нифталиевой Нурбениз Нуреддин гызы Сулеймановой Эльмире Сулейман гызы "Заслуженный работник культуры" Алиеву Асиму Йедияр оглу Алиханову Вагифу Энвер оглу (Вагифу Алиханлы) Гюльалиеву Аббасу Мусахан оглу Мамедову Рауфу Давуд оглу.

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