Народная артистка Азербайджана удостоена российской театральной премии "Фигаро"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Людмила Духовная удостоена российской театральной актерской премии "Фигаро".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, Л.Духовная удостоена премии в номинации "За служение русскому репертуарному театру".

Людмила Духовная работает в Азербайджанском государственном русском драматическом театре с 1964 года и сыграла на сцене более 120 ролей.

Российская Национальная актёрская премия имени Андрея Миронова "Фигаро" ежегодно присуждается в Санкт-Петербурге 8 марта в день рождения актера Андрея Миронова. Премия основана в Санкт-Петербурге 1 июня 2010 года. Ее учредителем является учреждение культуры "Санкт-Петербургский театр ""Русская антреприза" имени Андрея Миронова" и правительство Санкт-Петербурга.

Среди лауреатов премии такие известные российские актеры как Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Олег Табаков, Юрий Соломин, Ирина Пегова, Валентин Гафт, Светлана Крючкова, Инна Чурикова, Вера Васильева, Мария Миронова, Евгений Миронов, Василий Лановой, Игорь Кваша и др.