 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Начался Нью-Йорксий кинофестиваль турецких фильмов

    Фестиваль завершится 4 апреля показом фильма Unutursam Fısılda (Если забуду, шепни)

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В США проводится XIV Нью-Йоркский кинофестиваль турецких фильмов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, фестиваль, организованный турецким обществом Америки, начался показом фильма режиссера Тайфуна Пирселимоглу "Ben O Değilim" ("Я не тот") в кинотеатре "School of VisualArt" (SVA Theatre) в Манхеттене.

    В рамках фестиваля состоится показ 7 фильмов на различные темы.

    Фестиваль завершится 4 апреля показом фильма "Unutursam Fısılda" ("Если забуду, шепни"). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi