​Начался Нью-Йорксий кинофестиваль турецких фильмов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В США проводится XIV Нью-Йоркский кинофестиваль турецких фильмов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, фестиваль, организованный турецким обществом Америки, начался показом фильма режиссера Тайфуна Пирселимоглу "Ben O Değilim" ("Я не тот") в кинотеатре "School of VisualArt" (SVA Theatre) в Манхеттене.

В рамках фестиваля состоится показ 7 фильмов на различные темы.

Фестиваль завершится 4 апреля показом фильма "Unutursam Fısılda" ("Если забуду, шепни").