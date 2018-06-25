Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня начался II Международный танцевальный конкурс имени Гамер Алмасзаде.

Как сообщили Report в министерстве культуры, в конкурсе, проводимом Бакинской академией хореографии, приняли участие исполнители различных видов танца (национальный, модерн, классика) из 10 стран.

Приехавшие в рамках конкурса в Баку гости посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Также почтили память видного представителя танцевального искусства, первой балерины Востока, народной артистки Гамер Алмасзаде.

Отметим, что исполнителей оценят председатель жюри, народный артист России, профессор, лауреат государственных премий, создатель и постоянный художественный руководитель Московского областного государственного театра "Русский Балет", декан факультета балетмейстерского искусства ГИТИСа, завкафедрой хореографии Вячеслав Гордеев, народная артистка Азербайджана, артистка балета, хореограф, балетмейстер Рафига Ахундова и пр.

Церемония открытия конкурса состоится во Дворце Гейдара Алиева, I и II туры, а также церемония награждения победителей и гала-концерт - в Азербайджанской государственном театре оперы и балета.