Нью-йоркский театр потерял спонсоров из-за похожего на Трампа главного героя

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации PublicTheater из-за сходства главного героя постановки "Юлий Цезарь" с президентом США Дональдом Трампом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Спектакль Public Theater, премьера которого состоялась в Нью-Йорке 23 мая, является современной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь".

Главный герой в ней представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане, жена Цезаря, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду. Напомним, что жена Дональда Трампа - Меланья Трамп - родом из Словении.

По мнению представителей авиакомпании, "изобретательное и художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса", говорится в сообщении компании.

Представитель Банка Америки ограничилась заявлением о прекращении финансирования спектакля "Юлий Цезарь", не уточнив, коснется ли эта мера других постановок организации.