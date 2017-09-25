Музыкальный театр принял участие на IX Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр принял участие на организованном Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики IX Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в исполнении актеров музыкального театра были представлены оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" и "Не та, так эта". Коллектив театра два дня подряд выступил перед участниками фестиваля и зрителями. Нынешнее выступление Музыкального театра на IX Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли отличалось тем, что спектаклями управлял один из известных иранских музыкантов, дирижер Бардиа Киярес, который был приглашен в Баку именно для участия на фестивале.

Зрителями спектаклей были не только представители министерства культуры и туризма Азербайджана, сотрудники посольств, общественные деятели страны, деятели культуры и искусства, участники фестиваля и другие гости, но и постоянные зрители театра.