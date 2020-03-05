Музей ковра в Баку впервые открыл выставку виртуально

В связи с опасностью распространения коронавируса все массовые мероприятия в музеях приостановлены, однако Азербайджанский национальный музей ковра не перенес выставку "Новые жемчужины коллекции", а открыл ее виртуально.

Как сообщили Report в пресс-службу музея, впервые 5 марта в 12:00 в Азербайджане состоялось онлайн-открытие, и каждый в режиме реального времени получили возможность увидеть выставку, не выходя из дома или офиса, в любой точке мира.

Онлайн-открытие можно посмотреть на странице Facebook Азербайджанского национального музея ковра, на канале YouTube, а также можете ознакомиться с выставкой, посетив музей .

На выставке, которая продлится до 26 марта, демонстрируются ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, ювелирные украшения и одежда, имеющие историческое, художественное и научное значение, приобретенные с 2017 года для пополнения музейных коллекций. Данные предметы закупаются в частных коллекциях и у известных аукционных домов на средства, выделенные из государственного бюджета.

Особое внимание привлекают ценные женские подвески, приобретенные у аукционного дома "Сотбис". Это женские подвески XIX века, выполненные в каджарском стиле и имеющие высокую художественную ценность. По своему художественному оформлению и с исторической точки зрения они являются единственными в своем роде среди остальных экспонатов ювелирной коллекции музея.

В музее сообщили, что результатом целенаправленной деятельности Азербайджанского национального музея ковра стало то, что местные граждане и иностранцы начали дарить музею азербайджанские ковры из своих частных коллекций. Так, граждане США Хилари Дюма-Джонс и Джей Джонс подарили музею ковер с одной из самых известных композиций Губинского центра ковроткачества – "Гонагкенд".

Музей тесно сотрудничает с организациями и физическими лицами. Среди них – Фонд Гейдара Алиева, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, Институт археологии и этнографии НАНА и т.д. На выставке также представлены подаренные музею вышеперечисленными организациями предметы, которые отличаются своей композицией, датой изготовления, техникой, цветовой гармонией и утонченным орнаментом и занимают достойное место в коллекциях музея.

Отметим, что за последние три года в коллекции музея поступило 68 предметов, некоторые из них уже были презентованы публике.

На открытии выставки также состоялась презентация книги "Сокровищница Азербайджанского национального музея ковра", изданной музеем. Книга посвящена истории создания коллекции, хранящимся здесь многочисленным разновидностям женских и мужских украшений, традиционным ювелирным техникам, а также известным ювелирам Азербайджана.