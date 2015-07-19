Международный фестиваль балета стартовал в турецком Бодруме

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Тринадцатый Международный фестиваль балета стартовал в турецком курорте Бодрум.

Фестиваль, организованный министерством культуры и туризма Турции, продлится до 1 августа. Мероприятие соберет тысячи танцоров и зрителей в исторической крепости Бодрума — средневековом замке рыцарей-госпитальеров, а также в античном театре.

В фестивале принимают участие хореографические коллективы из Турции, России, Испании.

Бодрум, расположенный на побережье Эгейского моря на юго-западе Турции - один из самых посещаемых курортных городов. Международный фестиваль балета проводится здесь с 2003 года.