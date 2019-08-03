​Лувр ограничит доступ посетителям без электронных билетов

Руководство Лувра предупредило посетителей, что они могут не попасть в музей, если заранее не купят билет через сайт.

Как передаёт Report со ссылкой на Le Figaro, o таких ограничениях администрация публично объявила впервые.

На сайте музея появилось предупреждение: "Настоятельно рекомендуем купить билет онлайн, чтобы гарантировать посещение".

Так администрация пытается решить проблему увеличения потока посетителей. Особые трудности музея газета связывает в том числе с временным переносом "Джоконды" в галерею Медичи из-за ремонта: из-за этого в крыле Ришелье начались "пробки".