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    Кукольный театр принял участие в Неделе азербайджанской культуры в Греции

    Визит продолжился с 28 мая до 6 июня

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига вернулся из Греции.

    Как сообщает Report, театр участвовал  в Неделе азербайджанской культуры, проведенной  с 28 мая по 6 июня при поддержке министерств культуры и туризма, молодежи и спорта, а также посольства Азербайджана в Греции. 

    В течение недели театр показал десять спектаклей на сценах городов Афины, Ханья, Ретимнон, Ираклион.  

    Помимо этого, театр также представил спектакль в Детском онкологическом центре в Афинах.  

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