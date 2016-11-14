"Красный сад" будет представлен на VII Фестивале европейских фильмов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В рамках VII Фестиваля европейских фильмов, проходящего в Баку, в кинотеатре MetroPark Cinema состоялся показ фильма "Красный сад" Мирбалы Селимли.

Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью министерстве культуры и туризма, фестиваль проводится при организаторстве представительства Евросоюза и посольств государств-членов организации.

Фильм, являющийся совместным производством Азербайджана и России, был снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и российской кинокомпанией "ВайТ Медиа".

Автор сценария фильма - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор – Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры - Тофиг Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушфиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("ВайТ Медиа").

Главные роли в фильме исполнили Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.