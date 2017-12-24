Кинокомедия “Kəklikotu” вызвала большой интерес у зрителей - ФОТО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Кинокомедия “Kəklikotu” (Чабрец) производства студии Cinemazadeh вызвала большой интерес у зрителей.

Как передает Report, продемонстрированный в нескольких кинотеатрах фильм выделяется большим интересом среди зрителей.

Это доказал и аншлаг в кинотеатрах. Фильм вызвал бурю оваций в нескольких кинотеатрах.

Из-за большого числа зрителей в нескольких кинотеатрах проданы все билеты.

Отметим, что причиной этому является интересная сюжетная линия. По сюжету, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца. Оказывается, в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. Избавиться от владельца милионного товара - работа не из легких.

Именно это приключение и профессиональный актерский состав фильма завоевали большую аудиторию.

Помимо, этого "Kəklikotu" стал причиной широких обсуждений в социальных сетях. Один из юзеров соцсетей назвал фильм удачным произведением. Многие зрители обратили внимание на удачный подбор актеров в фильме.

Отметим, что фильм был продемонстрирован в торговых центрах "GanjlikMall", "28 Mall", "AygunMall", "KhamsaPark"(Гянджа), "AmburanMall", кинотеатре "AzerbaijanCinema".q